Кремль ответил на прямые угрозы Запада расшатать границы России

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Утверждения военного аппарата Польши о готовности поддержать государственный переворот в Белоруссии следует из самих настроений в официальной Варшаве, охваченной "истерикой русофобии". Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В интервью для Павла Зарубина Песков отреагировал на призывы экс-командующего Сухопутными силами Польши Вальдемара Скшипчака к действующей администрации республики, который рекомендовал устроить восстание в Белоруссии.
Фактически, указал Песков, польская сторона открыто заявляет о собственных намерениях в организации переворота в суверенном государстве.
В Кремле также подчеркнули, что РФ имеет обязательства как у союзника перед такой угрозой. И они, безусловно, будут выполнены.
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