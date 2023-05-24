Кремль ответил на прямые угрозы Запада расшатать границы России

Кремль ответил на прямые угрозы Запада расшатать границы России
Владимир Путин. Фото: Sergei Ilyin/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва справится с ретивыми любителями попровоцировать, заявили в администрации президента

Утверждения военного аппарата Польши о готовности поддержать государственный переворот в Белоруссии следует из самих настроений в официальной Варшаве, охваченной "истерикой русофобии". Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью для Павла Зарубина Песков отреагировал на призывы экс-командующего Сухопутными силами Польши Вальдемара Скшипчака к действующей администрации республики, который рекомендовал устроить восстание в Белоруссии.

Фактически, указал Песков, польская сторона открыто заявляет о собственных намерениях в организации переворота в суверенном государстве.

В Кремле также подчеркнули, что РФ имеет обязательства как у союзника перед такой угрозой. И они, безусловно, будут выполнены.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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