Польша решила свергнуть Лукашенко военным путем

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Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак утверждает, что на украинской стороне в данный момент сражается много белоруссов. И после окончания спецоперации они не станут оставаться на Украине, а двинутся в сторону Белоруссии.
По словам военного, в республике возможны провокации, аналогичные тем, которые ранее произошли в Белгородской области. Он выразил уверенность, что Минск ждет военное восстание в будущем, цель которого – свержение Александра Лукашенко.
Скшипчак отметил, что Варшава уже давно готовится к этому сценарию. И в случае, если это случится, польские войска должны будут начать войсковую операцию, передает URA.RU.
"У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам", – заявил военный.
Дополнительно он подчеркнул, что свержение Лукашенко приведет к новой волне миграции из Белоруссии в Польшу, и польские власти должны к этому своевременно подготовиться.
Ранее Александр Лукашенко прибыл в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, сообщает телеканал "360".
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