Польша решила свергнуть Лукашенко военным путем

Польша решила свергнуть Лукашенко военным путем
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Республика подготавливает военных

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак утверждает, что на украинской стороне в данный момент сражается много белоруссов. И после окончания спецоперации они не станут оставаться на Украине, а двинутся в сторону Белоруссии.

По словам военного, в республике возможны провокации, аналогичные тем, которые ранее произошли в Белгородской области. Он выразил уверенность, что Минск ждет военное восстание в будущем, цель которого – свержение Александра Лукашенко.

Скшипчак отметил, что Варшава уже давно готовится к этому сценарию. И в случае, если это случится, польские войска должны будут начать войсковую операцию, передает URA.RU.

"У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам", – заявил военный.

Дополнительно он подчеркнул, что свержение Лукашенко приведет к новой волне миграции из Белоруссии в Польшу, и польские власти должны к этому своевременно подготовиться. 

Ранее Александр Лукашенко прибыл в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, сообщает телеканал "360"

Источник: Polsat News
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