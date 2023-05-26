Белоруссию предупредили об атаке ВСУ

Белоруссию предупредили об атаке ВСУ
Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эксперт утверждает, что республику ждет нападение

После ударов по приграничным с Россией территориям украинцы приступят к атаке на Белоруссию, утверждает подполковник запаса МВД Олег Иванников. 

По его словам, сейчас украинская сторона активно пытается посеять панику среди гражданского населения, совершая акты провокации. Подобное происходит сейчас и на польско-белорусской границе. Оосновная цель таких действий – заставить людей усомниться в возможностях правоохранителей защитить их в случае реального нападения. Поэтому он уверен, что в дальнейшем подобное произойдет и на белорусской территории.

Иванников напомнил, что сейчас под контролем ВСУ подразделение диверсантов, состоящее из граждан республики. Вероятно, украинцы задействуют его для деморализации духа белорусов, чтобы посеять смуту, который можно будет привести к государственному перевороту.

"Беларусь является нашим союзником. Мы окажем, конечно, всю необходимую помощь, военную, правовую", – подчеркнул эксперт.

Ранее Москва и Минск подписали соглашение о размещении в республики ядерного вооружения. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, Россия оставляет за собой контроль за использованием данного вида вооружения, сообщает RT.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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