Появились сообщения о смерти Лукашенко

Появились сообщения о смерти Лукашенко
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Новость распространили хоккеисты

Минский хоккейный клуб "Динамо" сообщил о смерти белорусского лидера Александра Лукашенко. На сайте команды появилась черно-белая фотография лидера со свечей и памятной надписью.

В некрологе было написано, что "Динамо" никогда "не забудет и не простит" Лукашенко.

"Крупная денежная потеря для белорусского хоккея, самая долгожданная утрата для страны", – говорится в сообщении.

Фото: соцсети

Как оказалось позднее, сайт клуба был взломан хакерами, которые и разместили фейковое сообщение о смерти Александра Лукашенко. Работу сайта временно приостановили, чтобы вернуться к безопасному режиму эксплуатации в дальнейшем.

Источник: Sports.ru
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