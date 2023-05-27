Появились сообщения о смерти Лукашенко

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Минский хоккейный клуб "Динамо" сообщил о смерти белорусского лидера Александра Лукашенко. На сайте команды появилась черно-белая фотография лидера со свечей и памятной надписью.
В некрологе было написано, что "Динамо" никогда "не забудет и не простит" Лукашенко.
"Крупная денежная потеря для белорусского хоккея, самая долгожданная утрата для страны", – говорится в сообщении.
Как оказалось позднее, сайт клуба был взломан хакерами, которые и разместили фейковое сообщение о смерти Александра Лукашенко. Работу сайта временно приостановили, чтобы вернуться к безопасному режиму эксплуатации в дальнейшем.
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