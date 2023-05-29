Под грифом "секретно": что известно о болезни Лукашенко

Политик утверждает, что планирует жить еще долго

С начала мая ходят слухи о тяжелой болезни Александра Лукашенко. Согласно официальной информации, которую сам распространил президент, он страдал от аденовируса. По его словам, лечиться не было возможности, поэтому недуг только прогрессировал. Почему инфекция потребовала от него носить бинт поочеродно на руках он не пояснил.

На этом фоне активизировалась белорусская оппозиция, которая стала готовить народ к "транзиту власти". Беглые оппозиционеры утверждают, что состояние президента Белоруссии требует постоянного присмотра со стороны врачей, а перед появлением на публике его ставят на ноги кремлевские врачи.

После визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным появились сообщения, что сразу после ужина лидеру стало плохо – его срочно отвезли в больницу и долгое время откачивали. Другие источники эту информацию опровергли, сообщив, что после беседы с главой России Лукашенко отправился в собственную резиденцию. После этого о местонахождении политика не было ничего известно три дня.

Белорусский оппозиционер Цепкало утверждает, что все это время президент Белоруссии провел под присмотром врачей. Они строго запретили ему пользоваться самолетом из-за тяжелого состояния.

"Когда и каким транспортом его доставили в Минск сведений нет. С врачей взяли подписку о неразглашении", – написал он.

В понедельник, 29 мая, Александр Лукашенко провел встречу с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Журналисты обратили внимание, что президент выглядел бодрым и здоровым, несмотря на слухи.