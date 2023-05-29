Под грифом "секретно": что известно о болезни Лукашенко

Фото: соцсети Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети
Политик утверждает, что планирует жить еще долго

С начала мая ходят слухи о тяжелой болезни Александра Лукашенко. Согласно официальной информации, которую сам распространил президент, он страдал от аденовируса. По его словам, лечиться не было возможности, поэтому недуг только прогрессировал. Почему инфекция потребовала от него носить бинт поочеродно на руках он не пояснил.

Фото: соцсети

На этом фоне активизировалась белорусская оппозиция, которая стала готовить народ к "транзиту власти". Беглые оппозиционеры утверждают, что состояние президента Белоруссии требует постоянного присмотра со стороны врачей, а перед появлением на публике его ставят на ноги кремлевские врачи.

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

После визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным появились сообщения, что сразу после ужина лидеру стало плохо – его срочно отвезли в больницу и долгое время откачивали. Другие источники эту информацию опровергли, сообщив, что после беседы с главой России Лукашенко отправился в собственную резиденцию. После этого о местонахождении политика не было ничего известно три дня.

Белорусский оппозиционер Цепкало утверждает, что все это время президент Белоруссии провел под присмотром врачей. Они строго запретили ему пользоваться самолетом из-за тяжелого состояния.

"Когда и каким транспортом его доставили в Минск сведений нет. С врачей взяли подписку о неразглашении", – написал он.

В понедельник, 29 мая, Александр Лукашенко провел встречу с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Журналисты обратили внимание, что президент выглядел бодрым и здоровым, несмотря на слухи.

Фото: соцсети

Источник: Telegram • Требует проверки
новости партнеров
По теме

Россия нанесла сокрушительный удар по доллару вместе с БРИКС

В надвигающемся на Штаты дефолте многие увидели огромные возможности

Диверсанты снова напали на территорию России

Есть погибшие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей