Названы вероятные преемники Лукашенко

Окончательного решения пока не приняли

Слухи о болезни Александра Лукашенко распространяются с огромной скоростью. Анонимные источники утверждают, что из-за состояния политика активизировались как российская, так и оппозиционная стороны Белоруссии.

Сбежавшие во время протестов представители другой стороны баррикад настраивают белорусов готовиться к серьезным восстаниям и, возможно, боестолкновениям. Поляки также заявляют, что намерены поспособствовать при необходимости белорусскому сопротивлению с помощью армии.

Официальные власти Белоруссии в качестве вероятного сценария разрабатывают уход Лукашенко на пост главы Народного собрания. Но решения о том, кто должен занять место президента до сих пор нет. Одни хотят, чтобы им стал премьер-министр Роман Головченко, другие делают ставку на председателя Нацсобрания Наталью Кочанову. Самым компромиссным вариантом называют председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Российская сторона, в свою очередь, предлагает Станислава Зася, генсека ОДКБ.

По словам источника в Минске, российские силовики настаивают на необходимости ввести ограниченный контингент ОДКБ на территорию Беларуси при передаче власти, а также не затягивать процесс и сделать его быстрым.