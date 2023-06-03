Названы вероятные преемники Лукашенко

Названы вероятные преемники Лукашенко
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Окончательного решения пока не приняли

Слухи о болезни Александра Лукашенко распространяются с огромной скоростью. Анонимные источники утверждают, что из-за состояния политика активизировались как российская, так и оппозиционная стороны Белоруссии.

Сбежавшие во время протестов представители другой стороны баррикад настраивают белорусов готовиться к серьезным восстаниям и, возможно, боестолкновениям. Поляки также заявляют, что намерены поспособствовать при необходимости белорусскому сопротивлению с помощью армии. 

Официальные власти Белоруссии в качестве вероятного сценария разрабатывают уход Лукашенко на пост главы Народного собрания. Но решения о том, кто должен занять место президента до сих пор нет. Одни хотят, чтобы им стал премьер-министр Роман Головченко, другие делают ставку на председателя Нацсобрания Наталью Кочанову. Самым компромиссным вариантом называют председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Российская сторона, в свою очередь, предлагает Станислава Зася, генсека ОДКБ. 

По словам источника в Минске, российские силовики настаивают на необходимости ввести ограниченный контингент ОДКБ на территорию Беларуси при передаче власти, а также не затягивать процесс и сделать его быстрым.

Источник: Telegram • Требует проверки
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