Обнародован вероятный диагноз Лукашенко

Официального подтверждения от Минска не было

С начала мая не утихают слухи о состоянии здоровья Александра Лукашенко. Президент утверждает, что он переболел аденовирусом, но стал объяснять причин ношения бинтов на руках. Источники в белорусской оппозиции утверждают, что знают диагноз главы Белоруссии.

По их информации, лидер страдает от синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания, который, вероятно, развился на фоне лечения от рака простаты. Они утверждают, что якобы Лукашенко в конце мая попал в больницу в тяжелом состоянии с сильной тошнотой и внутренними кровоизлияниями.

Сперва врачи заподозрили у президента отравление, однако позже их догадки не подтвердились. Сейчас, по словам оппозиционеров, Александра Лукашенко спасают московские врачи – Кремль подключил к этому делу лучших специалистов.