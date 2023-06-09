Лукашенко делают срочную операцию в Москве – соцсети

Поговаривают, что лидер готовится к уходу с поста президента

В пятницу Александр Лукашенко снова приехал в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили отношения между странами и вопросы взаимодействия по различным отраслям. Однако ряд источников утверждает, что глава Белоруссии якобы приехал в Россию из-за проблем с собственным здоровьем.

Слухи об этом ходят с начала мая. Источники утверждают, что Москва и Минск вынуждены разрабатывать план на случай, если состояние Александра Лукашенко станет совсем плохим. До этого в Белоруссию для этих целей якобы приезжал глава российской разведки Патрушев, а теперь белорусский президент лично решил обсудить этот процесс с Путиным.

"После встречи с Путиным Лукашенко намерен посетить врачей Центральной клинической больницы в Москве. Ходят слухи о плановой хирургической операции", – утверждают осведомители.

По неподтвержденной информации, президент Белоруссии страдает от ДВС, который проявляется в обильных кровоизлияниях. Недуг развился у президента после якобы лечения от рака простаты и пройденной лучевой терапии. Официального подтверждения информации нет.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", после неформального общения с Лукашенко Владимир Путин отправился на встречу с главами иностранных делегаций. Белорусского лидера при этом там не было.