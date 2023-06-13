"Еще жив": Лукашенко ответил на слухи о смертельной болезни

"Еще жив": Лукашенко ответил на слухи о смертельной болезни
Фото: пресс-служба президента Белоруссии
Поговаривали, что ему сделали срочную операцию в Москве

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал сведения о своей смертельной болезни. Подобную информацию распространяли в Telegram, утверждая, что лидер перенес несколько операций, и теперь его жизнь поддерживают московские врачи. 

Источники утверждают, что якобы у Лукашенко ДВС, который развился на фоне облучения из-за рака простаты. Недуг может приводить к летальному исходу. На этом фоне также осведомители стали писать, будто бы Минск и Москва начали срочно прорабатывать вопрос замены Александра Григорьевича на посту президента.

Сам Лукашенко не стал молчать по поводу слухов. Он отметил, что все сообщения о его болезни – "жуткая неправда". 

"Все это вранье. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться", – сказал он во время беседы с журналистами.

Дополнительно президент отметил, что он "еще жив и жить будет". 

Также Лукашенко высказался о размещении в Белоруссии ядерного оружия. Как пишет URA.RU, об этом он сам попросил Владимира Путина.

Источник: Пул Первого ✓ Надежный источник
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