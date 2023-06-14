Теперь парень находится далеко от отца

Александр Лукашенко старается дать младшему сыну все, что только может. Поэтому Николая можно часто встретить вместе с ним в международных поездках, а иногда президент отправляет парня и в самостоятельные командировки. Также белорусский лидер уделяет особое внимание вопросам образования наследника.

В начале этого года Лукашенко сообщал, что Николай поступил в Белорусский государственный университет по специальности "Биотехнологии". Однако источники, близкие к администрации президента, утверждали, что в действительности парень будет учиться в МГУ, но под вымышленной фамилией. Из БГУ он забрал документы еще в 2020-ом году.

Тем не менее, согласно новой информации, Александр Лукашенко вывез сына из России. Об этом президент сам сообщил в беседе с российскими журналистами. Теперь Николай учится в Пекинском университете в Китае. Почему пришлось поменять место обучения лидер объяснять не стал.

Также в беседе с российскими журналистами Лукашенко пообещал, что Белоруссия без колебаний ответит на агрессию против Минска, сообщает RT.