Педофилов в Белоруссии будут лечить с помощью химической кастрации

Меру уже одобрил президент

Белорусская Генеральная прокуратура утвердила алгоритм лечения педофилии с использованием химической кастрации. Об этом говорится в официальном канале ведомства в Telegram.

Для людей, которые признаны виновными в подобном преступлении, будет возможно применять принудительное лечение, передает "Свободная пресса". Какие правовые основания должны быть соблюдены для назначения химической кастрации в ведомстве не пояснили.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", тажке глава республики поддержал ужесточение административных мер за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и чайлдфри.