Педофилов в Белоруссии будут лечить с помощью химической кастрации

Меру уже одобрил президент

Белорусская Генеральная прокуратура утвердила алгоритм лечения педофилии с использованием химической кастрации. Об этом говорится в официальном канале ведомства в Telegram.

Для людей, которые признаны виновными в подобном преступлении, будет возможно применять принудительное лечение, передает "Свободная пресса". Какие правовые основания должны быть соблюдены для назначения химической кастрации в ведомстве не пояснили. 

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", тажке глава республики поддержал ужесточение административных мер за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и чайлдфри.

Источник: Генпрокуратура Белоруссии ✓ Надежный источник
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