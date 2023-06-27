Пригожин покрыл Лукашенко матом во время переговоров

Состояние главы ЧВК было крайне напряженным

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал подробности того, как вел переговоры с Евгением Пригожиным 24 июня. По словам президента, беседа была довольно эмоциональной.

Он считает, что на главу ЧВК оказали давление командиры, которым пришлось видеть гибель своих товарищей на поле боя. Состояние Пригожина на фоне всех проблем оставляло желать лучшего, поэтому переговоры в Ростове он вел "в полубешенном состоянии", срываясь на крик и нецензурную брань.

Лукашенко рассказал, что первые 30 минут глава вагнеровцев в основном матерился, предварительно извинившись за это.

"Слов матерных, я потом уже проанализировал, было в 10 раз больше, чем нормальной лексики", – заявил глава Белоруссии.

После лидер пытался переубеждать Пригожина, предупреждая, что на подходе к Москве его "как клопа раздавят", и Шойгу с Герасимовым ему никто не отдаст. В итоге он предупредил его, что перебросит свои войска в российскую столицу, которые будут стоять на защите города, поскольку дестабилизация в России грозит серьезными проблемами и для республики, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".