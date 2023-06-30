Стало известно о провале свержения Лукашенко

Оппозиционеры надеялись на дестабилизацию ситуации в России

В минувшую субботу 24 июня белорусская оппозиция решила, что для них настал самый подходящий момент, чтобы свергнуть Александра Лукашенко с президентского поста. Как только утром все узнали о мятеже Евгения Пригожина в России, Светлана Тихановская поспешила собрать вместе всех своих сторонников в Вильнюсе и Варшаве, пишет The Guardian.

"Мы готовились к штурму Кремля войсками Пригожина и нестабильности внутри Беларуси", – заявила оппозиционерка.

По ее словам, они связались с белорусским полком, воюющим в составе украинской армии, и подготовили план активизации партизанских групп внутри Белоруссии для проведения акций против действующей власти, передает URA.RU.

Однако их попытка совершить свержение Лукашенко провалилась вечером того же дня, когда стало известно, что глава Белоруссии смог лично договориться с Пригожиным о прекращении мятежа.