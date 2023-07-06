Лукашенко выставил счет Пригожину за размещение ЧВК "Вагнер"

Лукашенко выставил счет Пригожину за размещение ЧВК "Вагнер"
Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии не занимается благотворительностью

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с местными и иностранными журналистами заявил, что в настоящее время основатель ЧВК "Вагнер" находится за пределами республики, а бойцы частной военной компании располагаются в пределах своих постоянных лагерей в России.

При этом Лукашенко подчеркивает, что вагнеровцы могут быть размещены на территории Белоруссии на определенных условиях. Главное – подразделение будет использовано для государственной обороны, если наступит такая необходимость. ЧВК должно отреагировать на угрозу Белорусии моментально, отмечает "Радио 1".

"И их опыт будет востребован", – высказался Лукашенко.

Глава республики ответил на вопрос о нахождении самого Пригожина – основатель ЧВК, по его словам, сейчас в Петербурге.

А не так давно сообщалось, что основатель частной военной компании был вызван в Москву на срочное совещание. Тогда петербургские медиа со ссылкой на собственные источники указали, что обнаруженная во время мятежа сумма в 10 млрд рублей, принадлежащая Пригожину, уже возвращена владельцу.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
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