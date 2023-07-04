Пригожина вызвали по срочному делу в Москву

Пригожина вызвали по срочному делу в Москву
Фото: Pool /Wagner Group/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бизнесмен приехал в столицу

Главу ЧВК "Вагнер" вызвали на срочное совещание в Москву. Одновременно с этим источники СМИ Санкт-Петербурга утверждают, что обнаруженные во время мятежа 10 млрд рублей, которые принадлежат Евгению Пригожину, уже вернули бизнесмену. Журналисты указывают, что также была возвращена техника, которую ранее изъяли из офисов его компаний. 

Сам Пригожин, комментируя обнаружение 10 млрд рублей в припаркованной на улице газели, говорил, что эти деньги предназначены для зарплат бойцам, поскольку все выплачивают им исключительно в наличности. 

По данным "Фонтанки", вечером 2 июля деньги забрал водитель Пригожина, у которого была доверенность. Сам бизнесмен в этот момент находился в Москве "на каких-то совещаниях", сообщает издание.

Инцидент с обнаружением такой суммы денег стал громким и разошелся на мемы. К примеру, на это даже отреагировал Иосиф Пригожин, который ранее открещивался от любой схожести с бизнесменом. На своей странице в соцсетях он опубликовал картинку, на которой якобы звонит правоохранителями и говорит, что "А это как раз мое". 

Источник: 78.ru ✓ Надежный источник
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