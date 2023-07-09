В поведении Лукашенко увидели тревожный сигнал для России

Лидер сделал подозрительный намек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на ежегодном празднике "Купалья" или "Александрия собирает друзей". Свою речь он начал со фрагмента на белорусском языке.

"Нации объединяет не уничтожение, а диалог культур. В этом главный смысл нашего праздника", – высказался он с запинками на родном языке.

Происходящее в момент приезда главы государства в Александрию его пресс-служба освещала также исключительно на белорусском. После вступления Лукашенко продолжил выступать с речью на русском языке.

Подобное некоторые аналитики и политологи расценили как тревожный сигнал для России. При этом многие указали, что в речи главы Белоруссии был фрагмент, посвященный дружбе с другими народами, также намек на конфликт с Украиной.

"Как только мы начнем крошить и ломать, как только мы себя вознесем на небеса и будем там, а внизу нам будет казаться, что народы второсортные – начнется война",

– указал Лукашенко.