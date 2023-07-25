Странное поведение Лукашенко на встрече с Путиным озадачило народ

Люди спорят, чем был вызван подобный жест

В минувший понедельник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Валаам. На острове они зашли в Спасо-Преображенский мужской монастырь и поцеловали раку с мощами его основателей преподобных Сергия и Германа. Однако многие обратили внимание на то, как повели себя лидеры во время подхода к святыне.

Российский глава Путин соблюдением всех христианских традиций сперва перекрестился, а уже потом прикоснулся губами и лбом к святому месту. Отдходя, он перекрестился еще раз.

Следом подошел Лукашенко, который, минуя жест рукой, прикоснулся к раке, приподнялся и многозначительно посмотрел вверх. После белорусский президент отошел в сторону. Видео имеется в распоряжении "Пятого канала".

В Сети разгорелся спор из-за поведения главы Белоруссии. Некоторые посчитали его странным, другие, напротив, не увидели ничего такого.

"Лукашенко атеист. А в храм ходит, поскольку по статусу положено", "Тот, кто крестится, верит в существование равина Йеошуа. А кто не верит – не крестится", "Лукашенко вроде никогда и не говорил, что он религиозен", – озадачен произошедшим народ.

Как сообщает телеканал "360", затем лидеры отправились в Кронштадт, где посетили морской собор и готовящийся к открытию Музей военно-морской славы.