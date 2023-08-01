"Пусть молятся": Лукашенко пригрозил Польше "вагнеровцами"

Политик призвал Варшаву поблагодарить Минск

На минувшей встрече с российским лидером Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на действия ЧВК "Вагнер". По его словам, бойцы начали доставлять определенные неудобства официальным властям.

Кроме того, президент РБ подчеркнул, что вагнеровцы хотят отправиться "на экскурсию" в Варшаву. При этом сам Александр Лукашенко, по его же словам, негативно относится к идее передислокации ЧВК из Минска.

Однако во вторник, 1 августа, в ходе рабочей поездки в Брестскую область президент Белоруссии выступил с более жесткой риторикой по отношению к Польше. Политик призвал Варшаву поблагодарить Минск за содержание бойцов ЧВК.

"Пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем", – завил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что поляки должны быть благодарны белорусам и ему лично за то, что вагнеровцы до сих пор не отправились в Варшаву. По словам главы государства, бойцы ЧВК не простят Польше поставки оружия в Украину.

Напомним, встреча президентов России и Белоруссии прошла 23 июля в Петербурге в неформальной обстановке. Владимир Путин и Александр Лукашенко появились перед камерами без галстуков. Кроме того, политики посетили Спасо-Преображенский монастырь на Валлааме.