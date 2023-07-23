Лукашенко обратился к Путину после неприятного поступка ЧВК "Вагнер"

Лукашенко обратился к Путину после неприятного поступка ЧВК "Вагнер"
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Переговоры начались с интриги

Белорусский лидер Александр Лукашенко пожаловался российскому коллеге Владимиру Путину на ЧВК "Вагнер", которые, с его слов, начали доставлять определенные неудобства официальному Минску. Больше всего глава республики опасается, что вагнеровцы, с его слов, обещают пойти на Запад.

Сами представители ЧВК, добавил Лукашенко, успокаивают его тем, что обещают лишь "отправиться" на экскурсию в столицу Польши. В целом же, утверждает президент Белорусии, базирующиеся на территории республики формирования ЧВК демонстрируют не самые лучшие настроения. А потому Лукашенко не желает давать добро на их передислокацию из центра республики.

23 июля в Стрельне проходят переговоры между президентами двух стран. В ходе встречи Владимир Путин сообщил Лукашенко, что решил внести некоторые изменения в длительную беседу с коллегой – тому, вероятно, придется пробыть в России пару дней.

Согласно приведенным данным, близкие к Минску источники утверждают, что глава Белорусии прибыл на переговоры в Константиновский дворец вместе с Путиным – встреча проходит без формальных элементов. Оба лидера появились перед камерами без галстуков.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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