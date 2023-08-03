Польша готова ударить по Белоруссии ракетами

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Пилоты вертолетов польских ВВС готовы к применению оружия на границе с Белоруссией. Такое заявление сделал замглавы генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский, выступая на совещании с главой Минобороны страны Мариушем Блащаком.
Генерал заявил, что боевые вертолеты уже передислоцированы к границам Белоруссии, отмечает "Свободная Пресса".
По словам Соколовского, речь идет о профессиональных военлетах, которые прошли опыт в Афганистане – пилоты при возникновении опасности готовы применить оружие.
Напомним, 1 августа Варшава заявила, что белорусские войска якобы нарушили воздушные границы Польши у Беловежи. В тот же моменте министр обороны Польши приказал войскам увеличить присутствие на границе с Белоруссией, а также усилить охрану пограничной зоны, передает "Радио 1".
Белорусская сторона же указывает на безосновательность заявлений Варшавы – Минск не нарушал границ соседей. В тот момент ВВС Белоруссии проводили учебные полеты в приграничной зоне, однако за пределы воздушного пространства республики пилоты не заходили.
Обеспокоенность поляков также вызывает присутствие "вагнеровцев" на территории Белоруссии.
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