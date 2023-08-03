Польша готова ударить по Белоруссии ракетами

Варшава уверена, что соседи нарушили воздушную границу - а потому их надо наказать

Пилоты вертолетов польских ВВС готовы к применению оружия на границе с Белоруссией. Такое заявление сделал замглавы генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский, выступая на совещании с главой Минобороны страны Мариушем Блащаком.

Генерал заявил, что боевые вертолеты уже передислоцированы к границам Белоруссии, отмечает "Свободная Пресса".

По словам Соколовского, речь идет о профессиональных военлетах, которые прошли опыт в Афганистане – пилоты при возникновении опасности готовы применить оружие.

Напомним, 1 августа Варшава заявила, что белорусские войска якобы нарушили воздушные границы Польши у Беловежи. В тот же моменте министр обороны Польши приказал войскам увеличить присутствие на границе с Белоруссией, а также усилить охрану пограничной зоны, передает "Радио 1".

Белорусская сторона же указывает на безосновательность заявлений Варшавы – Минск не нарушал границ соседей. В тот момент ВВС Белоруссии проводили учебные полеты в приграничной зоне, однако за пределы воздушного пространства республики пилоты не заходили.

Обеспокоенность поляков также вызывает присутствие "вагнеровцев" на территории Белоруссии.