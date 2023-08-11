Лукашенко запускает в космос первую белорусскую космонавтку

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что космонавт Марина Василевская, имеющая гражданство республики, отправится на МКС в 2024 году.
По словам лидера республики, полет должен состояться в первом квартале года – вероятнее всего, в марте, уточняет телеканал МИР24.
Белоруска Василевская также входит в экипаж экспедиции, в которой состоят российский космонавт Олег Новицкой и гражданка Соединенных Штатов Трейси Дайсон. Еще одна гражданка Белоруссии Анастасия Ленкова входит в дублирующий состав.
Миссия займет двенадцать дней на орбите, после чего экипаж вернется на Землю.
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