Сотрудник "Вкусно и точка" рассказал о визите Такера Карлсона

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Американский журналист Такер Карлсон во время своего визита в Москву отправился поесть в кафе "Вкусно и точка". Он решил выяснить, насколько российский аналог отличается от оригинальных бургеров. СМИ сообщили, что мужчина самостоятельно сделал заказ на кассе, выбрав два двойных чизбургера, картошку и колу.
Сотрудники "Вкусно и точка" рассказали, что американец не произвел на них какого-то особенного впечатления. По их словам, мужчина воспринимался ими как обычный клиент, хотя кем он являлся они знали.
"Обычный человек – ни больше ни меньше. Хоть папа Римский придет", – рассказал работник, обслуживающий ведущего.
Последние несколько дней Такер Карлсон находится в Москве. Он успел сходить на российский балет в Большом театре, посмотреть на обилие продуктов в торговой сети "Ашан", а также взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Ожидается, что оно будет опубликовано в ближайшее время.
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