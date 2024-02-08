Интервью Путина Карлсону пойдет "по необычному сценарию" - Клинцевич

Интервью Путина Карлсону пойдет "по необычному сценарию" - Клинцевич
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Однако американский журналист озвучит то, что интересует миллионы его соотечественников

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал о наиболее вероятных вопросах, которые могут прозвучать во время беседы Владимира Путина с Такером Карлсоном, взявшим интервью у российского лидера.

Обозреватель указал, что в Россию ныне являются не ради пустого пиара – Карлсон появляется в стране для того, чтобы внести ясность в происходящее и донести информацию до своей аудитории, которая ориентируется на таких лидеров общественных мнений, как Дональд Трамп и Илон Маск.

Естественно, Карлсон в интервью Путину задавал вопросы с позиции Соединенных Штатов. Могла прозвучать и тема "вмешательства" в президентские выборы в США.

"Разговор пойдет по необычному сценарию. Какая-то новая, интересная точка зрения на те или иные события будет гарантированно", – предположил Клинцевич.

Обозреватель полагает, что состоявшаяся беседа развивалась не вполне обычно. В конце-концов, речь идет о самом ожидаемом интервью в 2024 году. И Республиканская партия с Трампом готова извлечь из него максимум пользы – главным образом, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Наиболее актуальный вопрос для Штатов – целесообразна ли трата миллиардов куда-то в Восточную Европу? Действующий лидер Джо Байден не смог дать внятного объяснения на этот счет.

Самому Такеру Карлсону за интервью с Путиным наверняка грозят за крайне непопулярную точку зрения освещения происходящего куда более серьезные меры, чем простой бан в соцсетях. И телеведущий, желая перестраховаться, может переждать "бурю" в нейтральной стране – куда Белый дом до него не дотянется.

"Там по приезду его могут обвинить в госизмене, например, – высказался Клинцевич.

Напомним, интервью Путина Такеру Карлсону выйдет 9 февраля в 02.00 по МСК.
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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