Названа дата выхода интервью Такера Карлсона с Путиным

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Представители разных стран с нетерпением ждут, когда будет опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным. Телеведущий наконец назвал дату.
Гость из Соединенных Штатов Америки сообщил, что интервью появится в общем доступе в ночь на пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Как добавляет телеканал "360", точное время публикации – 02:00 по московскому времени (18:00 по восточному времени). Стоит отметить, что интервью российского главнокомандующего американцу уже вызвало широкий резонанс, на Западе многие недовольны, что Такер решил пообщаться с президентом России.
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