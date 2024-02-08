Названа дата выхода интервью Такера Карлсона с Путиным

Информацией поделился журналист

Представители разных стран с нетерпением ждут, когда будет опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным. Телеведущий наконец назвал дату.

Гость из Соединенных Штатов Америки сообщил, что интервью появится в общем доступе в ночь на пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как добавляет телеканал "360", точное время публикации – 02:00 по московскому времени (18:00 по восточному времени). Стоит отметить, что интервью российского главнокомандующего американцу уже вызвало широкий резонанс, на Западе многие недовольны, что Такер решил пообщаться с президентом России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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