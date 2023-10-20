Свекровь публично врезала Симоньян за вываленную напоказ грудь

Ведущая допустила оплошность в своем авторском шоу и была наказана

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян, как известно, отличается на редкость жестким характером и, как правило, в любых спорах, дискуссиях и обсуждениях никогда не лезет за словом в карман. С аргументами и знаниями у нее проблем нет, поэтому разговор с ней порой вести нелегко.



Но если дело касается нотаций от старших родственников, Маргарита молча выслушивает и никогда не спорит. Поэтому строгий выговор от свекрови за чересчур смелое декольте, продемонстрированное всей стране, Симоньян стерпела без возражений.

Супруга Тиграна Кеосаяна сильно пожалела, что в эфире своего авторского шоу "Ч.Т.Д." показалась зрителям в чересчур откровенном виде. Сначала вульгарным нарядом и безвкусным загаром ведущей возмутились подписчики, попросив ее "одеваться скромнее и не выворачивать грудь наружу". А потом разнос добавила и старшая родственница.

В своем канале Маргарита Симоньян призналась, что и свекровь разнесла в пух и прах ее внешний вид, и обещала больше не допускать подобного.

Напомним, в одном из выпусков авторского шоу ведущая явно переборщила и с декольте, и с автозагаром.

Недавно Утро.ру писало, что Маргарита Симоньян выбрала свою сторону в конфликте между Россией и Арменией.

