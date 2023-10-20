Свекровь публично врезала Симоньян за вываленную напоказ грудь

Свекровь публично врезала Симоньян за вываленную напоказ грудь
Маргарита Симоньян. Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press globallookpress.com
Ведущая допустила оплошность в своем авторском шоу и была наказана

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян, как известно, отличается на редкость жестким характером и, как правило, в любых спорах, дискуссиях и обсуждениях никогда не лезет за словом в карман. С аргументами и знаниями у нее проблем нет, поэтому разговор с ней порой вести нелегко.

Но если дело касается нотаций от старших родственников, Маргарита молча выслушивает и никогда не спорит. Поэтому строгий выговор от свекрови за чересчур смелое декольте, продемонстрированное всей стране, Симоньян стерпела без возражений.

Супруга Тиграна Кеосаяна сильно пожалела, что в эфире своего авторского шоу "Ч.Т.Д." показалась зрителям в чересчур откровенном виде. Сначала вульгарным нарядом и безвкусным загаром ведущей возмутились подписчики, попросив ее "одеваться скромнее и не выворачивать грудь наружу". А потом разнос добавила и старшая родственница.

В своем канале Маргарита Симоньян призналась, что и свекровь разнесла в пух и прах ее внешний вид, и обещала больше не допускать подобного.

Скриншот из телеграм-канала. Фото: t.me/msimonyan

Напомним, в одном из выпусков авторского шоу ведущая явно переборщила и с декольте, и с автозагаром.

Недавно Утро.ру писало, что Маргарита Симоньян выбрала свою сторону в конфликте между Россией и Арменией.

Источник: Телеграм-канал "Маргарита Симоньян из дома" ✓ Надежный источник
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