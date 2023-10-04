Вывалилась: жена Диброва не удержала сочную грудь в откровенном наряде

Тонкие бретели топа не выдержали

Несмотря на внушительную разницу в возрасте, Дмитрий и Полина Дибровы смогли построить крепкий брак. С молодой возлюбленной шоумен остепенился и стал по-настоящему счастливым. Впрочем, в этом нет ничего удивительно. Журналист души не чает в супруге и, судя по всему, понимает, что в жизни выпадает лишь один шанс на встречу с такой невероятной красавицей.

В свои 34 года Полина Диброва является мамой троих детей. Однако складывается ощущение, что беременности и роды никак не сказались на ее внешности. Супруга телеведущего по-прежнему выглядит очень эффектно и может дать фору любой более юной и не обремененной родительством прелестнице. Накануне она в очередной раз это продемонстрировала.

В блоге многодетной мамы появился снимок, на котором она блеснула в довольно смелом образе. Полина Диброва предстала перед камерой в кружевной юбке, украшенной перьями, и топе на тонких бретелях белого цвета. Роскошный образ подчеркнул все достоинства фигуры, но едва скрыл самое сокровенное.

Позируя перед объективом в столь откровенном наряде, Диброва не удержала сочную грудь, которая так и просилась на волю. В результате бюст брюнетки буквально вывалился в камеру на радость публике. Вероятно, формы жены журналиста привлекли куда больше внимания, чем подпись к снимку. В ней Полина сделала объявление о своем женском клубе, который активно развивает. Остается только надеяться, что информация все же не осталась незамеченной.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Дибров раскрыл правду о встрече с молодой женой.