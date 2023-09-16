У раздвинувшей ноги Жади из "Клона" случайно выпала грудь – откровенное фото

У раздвинувшей ноги Жади из "Клона" случайно выпала грудь – откровенное фото
Джованна Антонелли. Кадр: YouTube
Латиноамериканка выглядит восхитительно

Уже несколько десятилетий прошло с того времени, когда популярный латиноамериканский телесериал "Клон" услаждал взоры зрителей по всему миру. Кинолента стала по-настоящему легендарной, а ее герои до сих пор вызывают большой интерес у публики. Главная звезда сериала Джованна Антонелли давно распрощалась с молодостью, однако продолжает выглядеть на все 100.

Поклонники артистки внимательно следят за ее социальными сетями, в которых регулярно появляется пикантный контент. Надо полагать, горячая латиноамериканская артистка колоссальное количество времени проводит в спортивных залах и пользуется услугами самых лучших косметологов.

Новая фотосессия знаменитости произвела фурор в социальных сетях. Красотка облачилась в стильный кожаный костюм черного цвета и в таком виде предстала перед довольным фотографом. Кадры получились действительно горячими.

Фото: соцсети

Джованна не постеснялась раскинуть ноги и оголить грудь. Бюст знаменитости, перетянутый корсетом, случайно выскочил наружу, чем очень порадовал многомиллионную армию фанатов артистки. В комментариях интернет-пользователи засыпали звезду комплиментами.

Фото: соцсети

К слову, ранее в интернет-пространстве произвел фурор откровенный кадр с российской актрисой Анастасией Самбурской.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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