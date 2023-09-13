Постройневшая Нетребко сверкнула обнаженным телом в экстремальном мини - фото

Постройневшая Нетребко сверкнула обнаженным телом в экстремальном мини - фото
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Знаменитость появилась на снимке в коротком платье, которое едва прикрывало ее формы

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко на сцене уже много лет. Она завоевала любовь публики не только в России, но и в других странах. Помимо неоспоримого таланта, артистка обладает яркой внешностью. Поэтому на сегодняшний день она может похвастаться на редкость внушительной армией поклонников и воздыхателей.

Сейчас Нетребко активно гастролирует и выступает за границей. Накануне знаменитость вышла на связь с фанатами из итальянского города Верона. На новом снимке артистку запечатлели во время прогулки по европейским улицам. Оперная певица позировала перед камерой в нежном, но в то же время соблазнительном образе.

Анна Нетребко выбрала для выхода в свет короткое шелковое платье розового цвета. Облачившись в экстремальное мини, звезда похвасталась фигурой и длинными ногами. Трудно не заметить, насколько стройной и подтянутой знаменитость выглядит на снимке. Возможно, певица избавилась от нескольких лишних килограммов, или же такой эффект создает удачно подобранный наряд.

Фото: соцсети

Несмотря на то, что Нетребко к лицу новый образ, по достоинству его оценили не все. Некоторые посчитали, что платье артистки напоминает домашний халат. А другим показалось, что наряд выглядит слишком откровенно и не подходит артистке. Но что бы ни говорили подписчики, сама Анна Нетребко, судя по всему, своим внешним видом более чем довольна. На фото она кажется уверенной в себе и невероятно счастливой.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что отказавшуюся от России Нетребко помиловали в Германии.

Фоторепортаж
Золото и роскошь: как выглядит новая квартира Нетребко в Вене
Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/ Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/
Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/ Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/ Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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