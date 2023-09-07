Шпицу в экстремально короткой юбке застали в объятьях известного мужчины

Знаменитая артистка на глазах у всех прильнула к немолодому коллеге

Накануне в московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма "У людей так бывает", которую посетила съемочная группа кинокартины. На красной дорожке появились актеры, сыгравшие главные роли, в том числе – Екатерина Шпица.

37-летняя актриса вышла в свет в коротком платье, украшенном стразами. Благодаря короткой юбке Екатерина смогла продемонстрировать длинные ноги, на которых красовались прозрачные туфли-лодочки. Своим дерзким образом Шпица привлекла к себе всеобщее внимание.

И не только этим. Актрису застали в объятьях Михаила Горевого, который тоже сыграл одну из ролей в фильме "У людей так бывает". Для фото Екатерина прильнула к немолодому коллеге. 58-летний артист в ответ обнял замужнюю Шпицу за талию.





Напомним, Екатерина состоит в браке с бизнесменом Русланом Пановым с февраля 2021 года. Артистка воспитывает девятилетнего сына от предыдущего брака.

Ранее интернет-пользователи обсудили откровенное фото Екатерины Шпицы. Актриса предстала полностью обнаженной. Поклонники остались в восторге от кадра и одарили звезду фильма "Метро" всевозможными комплиментами. Подробнее об этом писало "Утро.ру".