Появилось откровенное фото Шпицы без белья

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Катерина Шшпица решила порадовать публику новой откровенной фотографией, на которой предстала в обтягивающем платье и без нижнего белья. Публикация появилась на личной странице артистки в соцсетях.
Знаменитость решила показать свою подтянутую фигуру в вечернем образе. Она встала рядом со статуей, положила на нее руки, выставив вперед грудь и бедра. Она призналась, что снимок сделал ее супруг.
"Муж фографирует меня редко, но метко", – написала она.
Снимок мгновенно собрал несколько тысяч лайков и более сотни комментариев.
Люди остались в восторге от того, как сейчас выглядит Катерина. По их мнению, супругу удалось уловить естественную красоту артистки и отлично передать ее на фотографии.
"Мужчина лучше видит женскую красоту", "Повезло вашему мужу, если он это понимает", "Фото супер! Пусть чаще фоткает муж", "Супруг молодец, мастерски фотографирует", "Оочень метко... Великолепно!",
– ответили ей люди под фото.
В последнее время Катерина Шпица стала публиковать больше откровенных фотографий, на которых позирует без нижнего белья. Публикации производят настоящий фурор в соцсетях.
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