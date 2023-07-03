Появилось откровенное фото Шпицы без белья

Кадры звезды произвели настоящий фурор

Катерина Шшпица решила порадовать публику новой откровенной фотографией, на которой предстала в обтягивающем платье и без нижнего белья. Публикация появилась на личной странице артистки в соцсетях.

Знаменитость решила показать свою подтянутую фигуру в вечернем образе. Она встала рядом со статуей, положила на нее руки, выставив вперед грудь и бедра. Она призналась, что снимок сделал ее супруг.

"Муж фографирует меня редко, но метко", – написала она.

Снимок мгновенно собрал несколько тысяч лайков и более сотни комментариев.

Люди остались в восторге от того, как сейчас выглядит Катерина. По их мнению, супругу удалось уловить естественную красоту артистки и отлично передать ее на фотографии.

"Мужчина лучше видит женскую красоту", "Повезло вашему мужу, если он это понимает", "Фото супер! Пусть чаще фоткает муж", "Супруг молодец, мастерски фотографирует", "Оочень метко... Великолепно!",

– ответили ей люди под фото.

В последнее время Катерина Шпица стала публиковать больше откровенных фотографий, на которых позирует без нижнего белья. Публикации производят настоящий фурор в соцсетях.