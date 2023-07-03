Появилось откровенное фото Шпицы без белья

Появилось откровенное фото Шпицы без белья
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кадры звезды произвели настоящий фурор

Катерина Шшпица решила порадовать публику новой откровенной фотографией, на которой предстала в обтягивающем платье и без нижнего белья. Публикация появилась на личной странице артистки в соцсетях.

Знаменитость решила показать свою подтянутую фигуру в вечернем образе. Она встала рядом со статуей, положила на нее руки, выставив вперед грудь и бедра. Она призналась, что снимок сделал ее супруг.

"Муж фографирует меня редко, но метко", – написала она.

Снимок мгновенно собрал несколько тысяч лайков и более сотни комментариев.

Фото: соцсети

Люди остались в восторге от того, как сейчас выглядит Катерина. По их мнению, супругу удалось уловить естественную красоту артистки и отлично передать ее на фотографии.

"Мужчина лучше видит женскую красоту", "Повезло вашему мужу, если он это понимает", "Фото супер! Пусть чаще фоткает муж", "Супруг молодец, мастерски фотографирует", "Оочень метко... Великолепно!", 

– ответили ей люди под фото.

В последнее время Катерина Шпица стала публиковать больше откровенных фотографий, на которых позирует без нижнего белья. Публикации производят настоящий фурор в соцсетях.

новости партнеров

"У России никогда не закончатся ракеты": Пентагон выступил с признанием

Американские исследователи считают санкции и изоляцию Москвы недостаточными мерами

Очень важные события: Боррель описал ближайшее будущее Украины

Незалежную ждут серьезные перемены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей