Шпица появилась на людях без нижнего белья – фото

Шпица появилась на людях без нижнего белья – фото
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешний вид звезды вызвал бурную реакцию

Актриса Катерина Шпица опубликовала новые фотографии в соцсетях, на котором запечатлела себя на мероприятии в Пензе в честь КВН. Знаменитость пришла посмотреть выступления команд, надев на себя красное обтягивающее платье. При этом многие обратили внимание, что появиться на людях звезда решила без нижнего белья.

Шпица сфотографировалась на фоне стеклянной двери, демонстрируя округлую линию бедер и узкую талию. Ее линные ноги подчеркивали черные классические лодочки. Изюминкой наряда стал горизонтальный разрез на линии груди, который привлекал внимание к зоне декольте. Дополнительно можно было заметить, что артистка отказалась надевать под платье бюстгальтер.

"День был чудеснейший", – написала она.

Фото: соцсети

В комментариях люди остались в восторге от внешнего вида Катерины. Они сравнили ее с красивой и хрупкой статуэткой.

"Какая красивая", "Просто куколка в красном", – отметили люди.

Ранее Катерина Шпица показывала фотографию, на которой позировала в кружевном белье.

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