Шпица похвасталась телом в кружевном белье - откровенное фото

Шпица похвасталась телом в кружевном белье - откровенное фото
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ остался в восторге от внешности артистки

Актриса Катерина Шпица решила показать поклонникам снимки с откровенной фотосессии со своим участием. Знаменитость решилась оголиться и показать свое тело в белье.

На страницы артистки появились кадры, где она позирует в прозрачном кружевном белье, прикрывшись пальто. Из аксессуаров на Катерине только ботильоны на каблуке, благодаря которым дополнительно подчеркивается длина ее ног. Верх от комплекта едва закрывает интимные детали тела звезды, впрочем, как и низ.

Фото: соцсети

В комментариях народ остался в восторге от фигуры Шпицы. Они попросили ее поделиться секретом, как удается оставаться в такой форме. В ответ Катерина заявила, что питание – это основа ее стройности. Однако пояснять, что именно входит в ее рацион не стала.

"ЖКТ, усвояемость веществ, психика, генетика, эндокринная система... Надо разбираться. У меня изгибов тоже не особо, не этом же вся соль", – ответила она подписчице, которая была недовольна собственным телом.

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