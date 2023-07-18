Шпица полностью разделать на публике: откровенное фото

Шпица полностью разделать на публике: откровенное фото
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актриса показала горячий кадр

Российскую актрису театра и кино Катерину Шпицу называют девушкой без возраста, и она впрямь год от года словно не меняется. Если ее нарядить в детскую одежду, то она вполне сойдет за подростка. 

Тем временем Катерине Шпице уже стукнуло 37 лет, и конечно, ей невозможно дать такой возраст. Помимо того, что у звезды детское лицо, у нее еще и такая же фигура. Худощавое телосложение Катерины Шпицы делает ее еще моложе на вид.

На днях Катерина Шпица опубликовала кадр, на котором предстала совершенно без одежды. Актриса сидела в глубоком плетеном сетчатом кресле, и сбоку было видно все ее голое тело. В тексте публикации Катерина Шпица отметила, что в новолуние ее всегда тянет на обновление своего жилья или медиатеки в телефоне. 

"В такое время у меня случаются приступы хозяйственности. Я начинаю как одержимая избавляться от ненужных вещей, всячески чистить жилище", – написала Шпица.

Актрису осыпали комплиментами и расхвалили ха хрупкую и привлекательную фигуру. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал ее за такое фото. "Суповой набор"; "Вам не больно так сидеть?" – отметил критик.

Фото: соцсети

Ранее Шпица поучаствовала в благотворительной акции. Она выставила личные вещи на продажу, а вырученные средства решила передать хоспису.

Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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