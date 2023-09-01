Отказавшуюся от России Нетребко помиловали в Германии

Берлинская опера готова сотрудничать с певицей

Всемирно известная оперная дива Анна Нетребко уехала из России еще до начала специальной военной операции. Она активно выступала на крупнейших европейских и американских сценах и пользовалась огромной популярностью на Западе.

Впрочем, мировые геополитические события не пощадили даже ее. На фоне СВО народная артистка России оказалась в череде скандалов – с ней начали разрывать контракты.

И тогда Анна Нетребко посла на радикальные меры. Она публично осудила решение российского лидера о начале СВО. Впрочем, неуместные политические заявления не спасли певицу от отмены за границей.

Не так давно звезда оперы попала под раздачу в Чехии. Ее выступление в Праге отменили с абсолютно невнятной мотивацией. Организатор концерта сослался на "негативное отношение политических кругов".

И все же Анне Нетребко удалось преодолеть череду трудностей. После многочисленных скандалов ее помиловали в Германии. Об этом сообщает немецкая газета B.Z.

"Она один из величайших голосов нашего времени. Было бы стыдно скрывать это от общественности",

– подчеркнул художественный руководитель Берлинской оперы Маттиас Шульц. Он также отметил "последовательность" певицы, которая несколько месяцев не выступала в России и отказывается дальше выступать.



По данным "Общественной службы новостей", Анна Нетребко порадует зрителей через две недели.

15 сентября она примет участие в спектакле "Макбет", уточняет "Радио 1".