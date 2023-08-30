Лишившейся концертов Нетребко стало хуже: что случилось с певицей

Артистка сообщила о своем состоянии

Анна Нетребко, несмотря на отмену некоторых концертов, продолжает испытывать стресс из-за большого количества выступлений. Перелеты слишком частые, поэтому организм артистки не выдержал. Недавно оперная певица сообщила, что ей стало хуже. "Меня слегка подкосило", – написала она в популярной социальной сети.

Но Нетребко продолжает готовиться к новым выступлениям. В начале сентября она споет в Вене (Австрия) и Вероне (Италия). Анна пригласила поклонников, но те призвали артистку больше отдыхать. "Берегите себя", "Здоровье – главное", "Да, у вас жизнь непростая. Столько выплеска энергии на любимую публику. Не болейте", – написали фанаты певице.

Напомним, концерт Нетребко в Таллине, запланированный на 14 ноября, не состоится. Организаторы не сообщили причину отмены. Также артистка лишилась августовского выступления в Чехии. Отмена этого концерта связана с негативной реакцией "политических кругов", проинформировали организаторы.

Ранее продюсер Павел Рудченко высказался о возможном возвращении Анны Нетребко в Россию. Он сомневается, что артистку ждут на родине. Мол, раны, которые нанесла певица, еще свежи. Слова продюсера приводило "Утро.ру".