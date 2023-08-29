Все концерты отменены: Нетребко отомстили в Европе за связь с Россией

Все концерты отменены: Нетребко отомстили в Европе за связь с Россией
Анна Нетребко и Юсуф Эйвазов. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Оперная дива не знает, как быть

На официальном сайте оперной дивы Анны Нетребко появилась информация об отмене таллинского концерта, запланированного на 14 ноября. Выступление артистки вместе с Юсифом Эйвазовым, по всей видимости, не состоится. Мужчина также не сможет выступить. Организатором концерта оказалась немецкая BA Management GmbH в Alexela Concert Hall.

Покупателям обещают вернуть деньги за билеты. Сам концерт переносят уже несколько раз с 2021 года – изначально он переносился из-за пандемии. На этот раз никто не говорит, почему концерт Нетребко решили отменить и сейчас – как оказалось, в истории с участью карьеры певицы случайностей нет.

Такая же история у Анны произошла недавно и в Чехии – Nachtigall Artists Management в августе сообщил, что в октябре концерт Нетребко в Праге также не состоится. Однако организатор на этот раз указал причину – негатив со стороны местных "политических кругов", а также общее напряжение вокруг ситуации с Нетребко.

Наконец, на Тайване отменили концерт российской оперной дивы по той же причине, что и в Праге.

Недавно на Анну обрушилась с резкой критикой ее конкурентка из Киева, затронув давний случай с отцом ребенка Нетребко.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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