Диве предсказали незавидное будущее

Анна Нетребко давно является гражданкой Австрии – паспорт ей выдали в исключительном порядке за творческие заслуги и ради ее постоянных выступлений в Венской опере. Из-за этого в ее отношении действуют двойные стандарты, считает Мария Максакова.

По ее словам, артистка еще в 2014-ом году передала Донецкому оперному театру один млн рублей. Но в Европе на это особо не отреагировали – все из-за двойного гражданства.

"Это двойные стандарты, который употребляются в отношении нее", – уверяет певица.

Изменит ситуацию, по ее словам, победа Украины в конфликте с Россией. Максакова считает, что Нетребко является условным "ледоколом" политики Владимира Путина, поэтому в случае российского проигрыша непременно настанет "стадия трибунала". И в будущем диву лишат работы в Европе и экстрадируют на Украину.