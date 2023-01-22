Объявлено о ликвидации Нетребко в Европе

Объявлено о ликвидации Нетребко в Европе
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Диве предсказали незавидное будущее

Анна Нетребко давно является гражданкой Австрии – паспорт ей выдали в исключительном порядке за творческие заслуги и ради ее постоянных выступлений в Венской опере. Из-за этого в ее отношении действуют двойные стандарты, считает Мария Максакова. 

По ее словам, артистка еще в 2014-ом году передала Донецкому оперному театру один млн рублей. Но в Европе на это особо не отреагировали – все из-за двойного гражданства.

"Это двойные стандарты, который употребляются в отношении нее", – уверяет певица. 

Изменит ситуацию, по ее словам, победа Украины в конфликте с Россией. Максакова считает, что Нетребко является условным "ледоколом" политики Владимира Путина, поэтому в случае российского проигрыша непременно настанет "стадия трибунала". И в будущем диву лишат работы в Европе и экстрадируют на Украину. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

Покинуть Бахмут: США придумали для ВСУ хитроумный ход конем

Западные эксперты по уши погрязли в украинском конфликте

ВС РФ берут Бахмут в оперативное окружение - Пушилин

Ситуация для ВСУ критическая

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей