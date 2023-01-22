Объявлено о ликвидации Нетребко в Европе

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Анна Нетребко давно является гражданкой Австрии – паспорт ей выдали в исключительном порядке за творческие заслуги и ради ее постоянных выступлений в Венской опере. Из-за этого в ее отношении действуют двойные стандарты, считает Мария Максакова.
По ее словам, артистка еще в 2014-ом году передала Донецкому оперному театру один млн рублей. Но в Европе на это особо не отреагировали – все из-за двойного гражданства.
"Это двойные стандарты, который употребляются в отношении нее", – уверяет певица.
Изменит ситуацию, по ее словам, победа Украины в конфликте с Россией. Максакова считает, что Нетребко является условным "ледоколом" политики Владимира Путина, поэтому в случае российского проигрыша непременно настанет "стадия трибунала". И в будущем диву лишат работы в Европе и экстрадируют на Украину.
Западные эксперты по уши погрязли в украинском конфликте