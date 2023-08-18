"Негативное отношение": за что Нетребко наказали в Чехии

"Негативное отношение": за что Нетребко наказали в Чехии
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Концерт певицы отменили

Популярная российская оперная дива Анна Нетребко уже давно не живет на родине. Народная артистка РФ покинула нашу страну и выступает на главных мировых сценах. Впрочем, на фоне СВО у нее начались трудности, которые только усиливаются.

Народная артистка России в свое время допустила ряд скандальных высказываний относительно специальной военной операции. На тот момент она уже не жила на родине, что ее, конечно не спасло от ответственности по национальному признаку.

В европейской русофобской среде творчества Анны Нетребко оказалось мало востребованным. Политические заявления не помогли ей построить карьеру. Впрочем, в России тоже негативно отнеслись к высказываниям певицы

Ряд крупных учреждений уже расторгли контракты с оперной звездой. А на днях Анна Нетребко попала под раздачу в Чехии. В Праге отменили ее концерт, запланированный на середину октября.

Внятного объяснения причины, по которой наказали артистку, не последовало. Газета "МК" со ссылкой на концертное агентство Nachtigall Artists Management сообщает о политическом мотиве.

"[Концерт отменен из-за] негативного отношения со стороны пражских политических кругов", – говорится в официальном сообщении компании-организатора.

Напомним, ранее было объявлено о возвращении Анны Нетребко в Россию.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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