Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Популярная российская оперная дива Анна Нетребко уже давно не живет на родине. Народная артистка РФ покинула нашу страну и выступает на главных мировых сценах. Впрочем, на фоне СВО у нее начались трудности, которые только усиливаются.
Народная артистка России в свое время допустила ряд скандальных высказываний относительно специальной военной операции. На тот момент она уже не жила на родине, что ее, конечно не спасло от ответственности по национальному признаку.
В европейской русофобской среде творчества Анны Нетребко оказалось мало востребованным. Политические заявления не помогли ей построить карьеру. Впрочем, в России тоже негативно отнеслись к высказываниям певицы
Ряд крупных учреждений уже расторгли контракты с оперной звездой. А на днях Анна Нетребко попала под раздачу в Чехии. В Праге отменили ее концерт, запланированный на середину октября.
Внятного объяснения причины, по которой наказали артистку, не последовало. Газета "МК" со ссылкой на концертное агентство Nachtigall Artists Management сообщает о политическом мотиве.
"[Концерт отменен из-за] негативного отношения со стороны пражских политических кругов", – говорится в официальном сообщении компании-организатора.
Напомним, ранее было объявлено о возвращении Анны Нетребко в Россию.
Местные слабо понимают политику властей