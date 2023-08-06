Метрополитен-опера тремя словами ответила на иск Нетребко

Вокруг знаменитости разгорается новый скандал

Оперная певица Анна Нетребко продолжает разбирательства с Метрополитен-опера, несмотря на ранее вынесенный по делу вердикт. Театр уже обязали выплатить артистке компенсацию за отмененные концерты после начала российской СВО, теперь она нашла новый повод подать на заведение в суд.

В новом иске говорится, что отмена концертов нанесла по ней серьезный удар: как репутационный, так и моральный. Нетребко утверждает, что решение дирекции театра спровоцировало у нее серьезные душевные страдания, за которые она теперь требует допольнительно 360 тыс долларов к предыдущим 200 тысячам.

Также артистка заявила, что из-за требования Метрополитен-оперы раскритиковать действия российского руководства она столкнулась с жесткой травлей в России. Дополнительно ей пришлось продать свою американскую квартиру, потеряв на сделке крупную сумму денег.

В Метрополитен-опере уже ответили на требование Нетребко новой денежной компенсации – для этого им хватило всего трех слов. Дирекция заявила, что иск "не имеет оснований".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Анна Нетребко отметила выигрыш в суде у театра. Знаменитость не скрывала своего восторга, периодически срываясь на нецензурную лексику.