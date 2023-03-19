Заорала на весь ресторан: Нетребко взвыла русским матом за границей

Заорала на весь ресторан: Нетребко взвыла русским матом за границей
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
В заведении звезда праздновала итоги суда в США

Оперная певица Анна Нетребко смогла отсудить у американской "Метрополитен-опера" 200 тысяч долларов за сорванные в прошлом году выступления. Тогда российскую звезду "отменили" за высказывания о российской спецоперации, обязав выплатить за них 30 тысяч долларов штрафа.

Итогом разбирательств артистка, вероятно, осталась довольна. Вместе с супругом Юсифом Эйвазовым она в этот момент находилась в Токио, решив провести победный вечер в одном из элитных ресторанов города, где подавали невероятные кондитерские деликатесы. Всем она делилась с подписчиками в соцсетях.

Сперва звезда показала шоколадный фонтан, пожелав, чтобы у всех была такая жизнь. После она засняла необычные клубничные десерты, на которых кондитеры сделали пирожные причудливых форм. Это Нетребко назвала "клубничным безобразием".

Затем она продемонстрировала булку с начинкой зеленого цвета, которая, по ее словам, была со вкусом зеленого чая. Вторая аналогичная, но красного цвета оказалась с шоколадом. Третье угощение, похожее на макароны, вызвало в ней бурю эмоций, из-за чего звезда даже сорвалась на русский мат.

"А это вообще какой-то ****** (катастрофа – прим. редакции)!", – заорала она на весь ресторан.

Фото: соцсети

После такого замечания ее супруг начал хихикать.

В комментариях люди заявили, что завидуют Анне Нетребко и тоже хотели бы попробовать все показанные деликатесы. На неожиданный выпад с матерными словами никто не отреагировал.

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