В личной жизни оперной певицы были сложности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАРИЕЙ ПЕТРОВНОЙ МАКСАКОВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАРИИ ПЕТРОВНЫ МАКСАКОВОЙ.



С прошлого года оперная певица с семьей живет за границей. С россиянами она поступила довольно жестоко. Поклонники считают, что преклонение перед Западом и плевок в страну, подарившую ей известность и любовь миллионов, спасло ее от отмены заграничных концертов и разорения. Пожалуй, именно поэтому у Анны Нетребко образовалась куча недоброжелателей.

И если россиян, критикующих диву, понять можно, то откуда у Марии Максаковой* такая ненависть к коллеге, непонятно. Учитывая то, что артистка грубо обходится со всеми звездами, которые не отреклись от родины. Но оперная певица, живущая за границей, у нее оказалась тоже в немилости.

Мария Максакова* критикует не только вокальные данные Анны Нетребко. На днях она затронула личное, раскрыв неловкую правду о браке дивы. Во-первых, артистка сказала, что ей непонятно, что в ее коллеге по творческому цеху нашел "ряженый" Юсиф Эйвазов. А во-вторых, она вспомнила прошлые отношения звезды, отметив, что судьба у них печальная.

"Отец ребенка Анны был к ней холоден, поэтому она не смогла жить с ним долго", – выдала тайну Мария Максакова*.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, в какой еще скандал угодила отвернувшаяся от России Анна Нетребко.

*признана иноагентом в РФ

