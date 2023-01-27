После России Нетребко угодила в крупный скандал на Украине

Россиянке не помогла критика Москвы - Киев ее тоже не спешит жаловать

Украинские звезды, включая актеров и музыкантов, не имеют права для совместного выступления с Анной Нетребко на сцене Висбадена, где пройдет Международный майский фестиваль. Соответствующее заявление сделал генеральный консул Незалежной в Гессене Вадим Костюк, пытавшийся добиться отмены участия россиянки в мероприятии.

Генконсул уточнил, что причиной запрета для украинских звезд является подсанкционный статус Нетребко, которая фигурирует в списках россиян, в отношении которых приняты рестрикции.

В частности, выступать вместе с Нетребко не смогут артисты из театра имени Тараса Шевченко, а также Национального симфонического оркестра Украины.

Однако организаторы ранее отказались отменять выступление российской оперной дивы, несмотря на рекомендации от администрации Висбадена и федеральной земли. Более того, интендант фестиваля Уве Эрик Лауфенберг сообщал, что украинские артисты совершенно не против появления на сцене Нетребко.