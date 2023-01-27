После России Нетребко угодила в крупный скандал на Украине

После России Нетребко угодила в крупный скандал на Украине
Анна Нетребко. Фото: EGonline/www.globallookpress.com
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Украинские звезды, включая актеров и музыкантов, не имеют права для совместного выступления с Анной Нетребко на сцене Висбадена, где пройдет Международный майский фестиваль. Соответствующее заявление сделал генеральный консул Незалежной в Гессене Вадим Костюк, пытавшийся добиться отмены участия россиянки в мероприятии.

Генконсул уточнил, что причиной запрета для украинских звезд является подсанкционный статус Нетребко, которая фигурирует в списках россиян, в отношении которых приняты рестрикции.

В частности, выступать вместе с Нетребко не смогут артисты из театра имени Тараса Шевченко, а также Национального симфонического оркестра Украины.

Однако организаторы ранее отказались отменять выступление российской оперной дивы, несмотря на рекомендации от администрации Висбадена и федеральной земли. Более того, интендант фестиваля Уве Эрик Лауфенберг сообщал, что украинские артисты совершенно не против появления на сцене Нетребко.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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