"Один или два концерта соберет": объявлено о возвращении Нетребко в Россию

Певица со скандалом покинула страну

Оперная дива уже довольно долго живет за границей. Покидала Россию звезда, по мнению соотечественников, не очень красиво. Она публично осудила СВО и действия властей родной страны, а сделала это, потому что за границей ей поставили соответствующее условие. Анна Нетребко могла бы лишиться прибыльной работы на чужбине, а потому родине предпочла деньги.

Неудивительно, что на певицу обрушилась критика. И не исключено, что часть своих преданных поклонников она, пытаясь усидеть на двух стульях, растеряла. При этом кто-то еще надеется, что оперная дива приедет в Россию. Это решили обсудить ведущие интернет-шоу "Полный абзац".

Они объявили о возвращении звезды, которое вполне возможно. Однако, по их словам, здесь Анну Нетребко могут встретить уже не так тепло.

"Явись завтра где-нибудь, она может один или два концерта соберет", – рассуждают ведущие.

По их мнению, это все, чем может довольствоваться певица в России, ведь после того, как она обошлась с соотечественниками, они вряд ли простят.

Ранее "Утро.ру" писало о том, зачем Анна Нетребко подала иск против Метрополитен-Опера. На претензии певице дирекция ответила тремя словами.