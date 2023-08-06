Новая работа: обманутая Хаматова не спешит возвращаться в Россию

Новая работа: обманутая Хаматова не спешит возвращаться в Россию
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актриса ищет любые заработки

47-летняя Чулпан Хаматова покинула Россию, наговорила гадостей и теперь строит жизнь с нуля в Латвии, где у нее есть собственный дом и ВНЖ. У Хаматовой в пригороде Риги есть деревянный дом площадью 200 квадратов на участке в 50 соток. Конечно, за таким имением нужно постоянно следить и вкладывать в него средства. 

Кроме того, за границу звезда уехала вместе с тремя дочерьми, поэтому можно только представить, сколько ей требуется денег. 

При этом доходы актрисы театра и кино в последнее время резко упали, ведь на родине она зарабатывала гораздо больше и была востребованной. У нее были миллионы поклонников, честь и слава, режиссеры звали ее на съемки, а помимо этого у нее была куча других проектов. 

Теперь же Чулпан Хаматова хватается за любой способ заработка на чужбине, ведь жить и содержать недвижимость на что-то надо, а в России она привыкла к определенному уровню жизни. 

Попросту говоря, Хаматову обманули за границей. Ведь за ее русофобские выпады на публике ей обещали работу, но на деле оставили ее с носом. А обещанные доходы оказались разовыми пиар-акциями. Но даже после этого возвращаться назад она не собирается, подыскивая себе дополнительные заработки.

Год назад Чулпан Хаматова устроилась работать в Новый рижский театр, но там оказались ничтожными гонорары, а количество спектаклей можно по пальцам сосчитать. Один из спектаклей с ее участием и попросту сняли. 

Кино с нормальным бюджетом в Латвии тоже не снимают. Пока она снялась лишь в сомнительной английской комедии "На Запад!" ("Go West!") латышского режиссера Александра Хана. Также она снимается в новом фильме Кирилла Серебрянникова. О съемках в Европе, России и США речи даже не идет. А значит, и нормальных гонораров у нее нет. Безусловно, Хаматова привыкла совсем к другой жизни.

Это подтверждает тот факт, что актриса хватается буквально за любой заработок – колесит по европейским пригородам и выступает перед русскоязычными, просто читает стихи Мандельштама, Пастернака, Окуджавы, Цветаевой.

В России за выход на сцену Хаматова получала от 130 до 260 тысяч рублей. А спектаклей у нее было несколько за неделю, так как играла в двух театрах. Теперь за полгода у артистки спектаклей столько, сколько раньше бывало за месяц.

Ранее "Утро.ру" писало о том, сколько денег потеряли покинувшие Россию звезды. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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