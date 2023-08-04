Сколько денег потеряли покинувшие Россию знаменитости

Актеры пытаются построить жизнь с нуля

После начала СВО некоторые российские знаменитости приняли решение покинуть Россию и обосновались за рубежом. Многие из них высказали критическую позицию по отношению к своей родине и ее гражданам, после чего поклонники отвернулись от звезд.

За границей артистам пришлось строить жизнь и карьеру практически с нуля, однако прежней высоты в плане заработка им уже вряд ли удастся достичь.

Актер Дмитрий Назаров, который пишет из Франции скандальные стихи и поливает грязью Россию и россиян, потерял уже много денег. Его доходы заметно снизились, при том, что ему надо содержать дорогую недвижимость в Каннах. Недавний спектакль, который он планировал дать в Латвии, не состоялся из-за нераспроданных билетов.

В России за один день съемок Дмитрий Назаров мог зарабатывать 200 тысяч рублей. У него здесь две квартиры в Москве и недвижимость на Лазурном берегу.

Актриса Чулпан Хаматова вообще оказалась за бортом шоу-бизнеса. После того, как она публично обесценила свое звание народной артистки России и стала отрекаться от родины, ее доходы за рубежом резко упали. За спектакль Post Scriptum в Риге она получила всего 46 тысяч рублей. По сравнению с российскими гонорарами в Театре Наций в Москве, где она получала 200 тысяч рублей, это ничтожная сумма.

Певица Светлана Лобода, которая с ужасом восприняла начало СВО и билась в истерике, тоже уехала из России. Теперь она вынуждена тратить сбережения, которые накопила во время гастролей по России. Кроме того, после отъезда из России Лобода пострадала психологически и физически.