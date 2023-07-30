Названо условие возвращения Кристины Орбакайте из США в Россию

Все решают деньги

Певица Кристина Орбакайте живет в США, где у нее с мужем есть своя недвижимость. Заслуженная артистка России давно свободно перемещалась между на двумя странами, но теперь готова прилетать в Россию едва ли не только за деньги.

На сегодня Орбакайте согласна поехать к российской публике за 50 тысяч евро, или около пяти миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Mash. Именно такую сумму придется выложить за частный концерт певицы в России. При этом дочь Аллы Пугачевой не спешит отправляться на гастроли в родную страну лишний раз.

Кроме того, отмечается, что Кристина Орбакайте берет за свои концерты наличные. В противном случае она будет вынуждена взять дополнительные десять процентов от гонорара в качестве комиссии.

Есть еще один момент. Если у вас нет определенной площадки для выступления, то представители певицы будут настаивать на Турции. Команде проще туда прилететь. Отправляться в Россию они согласятся в крайнем случае.

Сейчас Кристина Орбакайте находится в Юрмале, куда срочно прилетела к матери. Находящаяся там Алла Пугачева резко почувствовала себя плохо.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Алла Пугачева оконфузилась на людях и наделала лужу прямо в лифте.