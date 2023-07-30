Наделала прямо в отеле: Пугачева крупно оконфузилась на людях

Певица не стояла на ногах

Певица Алла Пугачева всегда вела себя так, как хочет, не желая выслуживаться ни перед простым народом, ни перед друзьями и коллегами. Артистка считает, что никому ничего не должна, и за всю свою жизнь заработала себе честное имя, которое теперь не запятнать ничем. Однако с этим она ошиблась.

После отъезда за границу Алла Пугачева наломала много дров, едко высказываясь в адрес своей родины и соотечественников. Этого ей не простили, вопреки ее ожиданиям. Более того, недавно вскрылась неприглядная правда о Примадонне, которую скрыть с годами не удалось.

Все произошло на поминках целительницы Джуны, которые традиционно проводились на Ваганьковском кладбище, на могиле ее сына Вахо. После смерти наследника Джуна собирала всех друзей именно на его могиле, так как их дни рождений совпадали. И более удачного места она не нашла. Когда самой Джуны не стало, друзья и коллеги продолжили собираться на кладбище, такова была уже традиция. В этот раз компания много говорила и вспоминала о прошлом, рассказал близкий друг целительницы Стас Садальский.

Приятельница Джуны Татьяна Мичивриани тоже пришла в этом году на поминки. Она была знакома с Джуной более 40 лет. Именно благодаря ей много лет назад она перебралась из Баку в Москву. У могилы подруги Татьяна вспомнила много интересного.

В Баку она работала администратором в интуристовской гостинице "Москва". В то время у них останавливалось много разных звезд, а однажды приехала сама Алла Пугачева.

Муслим Магомаев позвал Аллу Пугачеву после концерта в гости, и она согласилась. По словам Татьяны, в гостиницу певица вернулась страшно пьяной и наделала прямо в отеле. Все дело в том, что не доехав до своего этажа, певица якобы справила нужду по маленькому в лифте. Всем тогда строго настрого запретили болтать о произошедшем. А уезжая из отеля, Пугачева пообещала Татьяне помогать всегда, когда только нужно.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Алла Пугачева поддержала плюющую в Россию Верку Сердючку.