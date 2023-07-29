Звезда совсем сбрендила

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА, АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА, МАРИИ ПЕТРОВНЫ ИНГЕБЕРС-МАКСАКОВОЙ, НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БОРТНИКА



В Юрмале продолжается "яркий, изысканный и романтичный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala". Так его анонсирует сайт мероприятия. На деле же это сборище иностранных агентов и предателей Родины. Вайкуле этого и не скрывает, сообщив, что украинцы диктует ей условия.

Поскольку Алла Пугачева с пятым мужем-иноагентом с удовольствием поддерживает подобных "звезд" в родном ей теперь Израиле, то и в Латвии не могла пропустить их русофобские выступления.

Причем пришла певица на антироссийский фестиваль в Юрмале не в первый день, когда выступал украинский балет. Иначе бы Пугачеву обвинили в финансировании украинской армии – сборы от билетов шли ВСУ.

Примадонна заявилась на шабаш к Вайкуле во второй день, когда выступал трансветит Андрей Данилко в платье Верки Сердючки. Он уже давно плюет в России, без стеснения поливает грязью ее народ и руководство.

В том же концерте на сцену вышли и другие "артисты", которым в Россию путь закрыт. Их уже с границы будут гнать известно какими тряпками в шею. Имена говорят сами за себя:

– Мария Максакова* (сбежала из Москвы в Киев, признана Минюстом иностранным агентом, поскольку призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации);

– MAX BARSKIH* (известный своей русофобской позицией украинский певец Николай Бортник признан Минюстом РФ иноагентом);

– ALEKSEEV (назвал Россию "агрессором", после чего въезд в нашу страну был ему запрещен).

Перед тем, как пойти в зал, Пугачева обкурилась сигаретами на служебном входе зала Дзинтари. Снимки этого вредного процесса появились в запрещенной соцсети. Ни проблемы с сердцем, ни диабет, ни возраст не остановили ее, когда вместе с хозяйкой фестиваля портила здоровье табаком. Обкуренная певица пошла хлопать сбрендившей Сердючке. Ведь в нормальном состоянии это было бы стыдно делать.

*признаны иноагентами в РФ