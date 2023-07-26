Родственница эсэсовца прогорела и стала посмешищем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.



Менее восьми часов осталось до открытия музыкального фестиваля "Laima Rendezvous Jūrmala 2023". "Яркий, изысканный и романтичный фестиваль соберет самых востребованных звезд эстрады, легендарных мировых музыкантов и актуальных исполнителей", – обещает сайт.

На самом же деле, этот одиозный фестиваль собрал местечковых звезд латвийской эстрады, врагов и хулителей России, типа трансвестита Андрея Данилко в образе бесноватой Верки Сердючки, иноагентов и пенсионеров, типа Макаревича*. Андрею Вадимовичу сидеть бы с годящейся в дочки четвертой женой в любимом Израиле да нянчить в 69 лет полуторагодовалого сынка. Но нет, он решил поддержать родственницу эсэсовца Лайму Вайкуле на Рижском взморье. Мол, не стареют душой ветераны!

"Часть собранных c концерта средств пойдут на поддержку Украинской армии", – обещает сайт фестиваля. Но желающих поддерживать нацистов, карателей и военных преступников оказалось мало – первый день фестиваля пройдет при полупустом зале. Билеты по цене 20-60 евро оказались непроданными. И триумф, на который рассчитывала Вайкуле, возобновив авторский фестиваль после трехлетнего перерыва, оказался грандиозным позором. Прибалтийская дива стала посмешищем...

*Внесен Минюстом в список иностранных агентов