Лайма прогорела из-за своего длинного языка

Уже 26 июля в Юрмале откроется авторский фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala. Он уже поставил антирекорд, ведь на первый же его день продано менее 30 процентов зала "Дзинтари". Такого тут никогда не было!

И причин для такого оглушительного провала много. Во-первых, если вспомнить все то, что за последнее время несла прибалтийская дива, то с ней приличный человек на одном поле не сядет по нужде, не говоря уже о поддержке честно заработанным евро. Напомним, Вайкуле отрицала День Победы, поддержала снос памятников русским воинам, приветствовала уничтожение памятника Пушкину.

Во-вторых, на сайте фестиваля сказано, что "часть собранных c концерта средств пойдут на поддержку Украинской армии". Вряд ли даже в русофобской Латвии много желающих поддерживать финансово нацистов и карателей.

Ну и, наконец, заявление самой Вайкуле, которая гордится тем, что ее родной дядя был эсэсовцем и военным преступником. По ее словам, "надо это понимать и уважать". А вот ее саму после таких заявлений вряд ли станут уважать.

В итоге, как говорят в ее окружении, билеты на открытие фестиваля придется раздавать на пляжах Юрмалы бесплатно, чтобы в телетрансляции не было видно пустого зала.

"Это какой-то позор", – как говорил Швондер в "Собачьем сердце".